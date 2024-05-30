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【19号】 pt900 リング　D0.04ct プラチナリング
商品番号 J57732176090
商品名

【19号】 pt900 リング　D0.04ct プラチナリング
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 15,867 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラチナダイヤリング　指輪pt900D0.04ctサイズ約19号重さ約4.4gホールマークあり。リングに薄い擦れございます。目立つような大きなダメージありません。ダイヤのため、肉眼ではわかりにくい細かな小傷などはご了承ください♪フォロー、複数購入でさらにお安く(^^)丁寧に梱包し、発送いたします♪■購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み正規品ですので、ご安心くださいm(__)mご検討よろしくお願いいたします☆その他の商品お探しでしたら　#peachshops　　続々入荷中です！！
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