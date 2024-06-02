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MAMMUT マムート　フルジッパー　アウター　レディース長袖　M
商品番号 T49448618516
商品名

MAMMUT マムート　フルジッパー　アウター　レディース長袖　M
ブランド名 マムート
特別価格 税込 3,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

登山に2〜3回着用し、自宅保存してました。内側は裏起毛になっていて暖かく伸縮性もあります。マムートasiaサイズMになります。少し細身な感じで、丈が長めなのでお尻までカバーできます。素材…ポリエステル93%　　　エラステン7%カラー···パープル／ブルー柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。ホームクリーニング後のシワ、梱包によるシワがあります。ご容赦ください。18000円くらいで購入しました。
http://narcologia.ru/goods/ambassador256306.html
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