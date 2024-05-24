

【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ



【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ 【ヴィンテージ】ultraTwentyX ウエスタンシャツ 袖なし ピンク Ｍ

≪ヴィンテージ・送料無料、安心の即日発送です。コメントなし・即購入ＯＫ!≫ 古着になりますが、気にならない方にとってはお得な商品となっております。★1点限り！なくなり次第終了☆彡フォローして下さった方には100円お値引きします！☆彡 ※商品購入前にコメントお願いします！#フォロー割実施中【♡clover♡】#♡clover♡レディース♡↑メンズアパレル・キッズも扱っています♪クリックしてその他のアイテムも是非ご覧ください！◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇【商品詳細】■ブランド：ultraTwentyX（ウルトラトゥエンティ）■カラー：#サーモンピンク（画像よりは少し落ち着いた色味です）■サイズ：Ｍサイズ（※Lよりです)■袖丈···ノースリーブ■柄・デザイン···#ペイズリー#花柄■季節感···春、夏、秋■状態：目立った汚れやキズはありません。薄手のベストです。サイズはＭと書いていますがＬに近いです。※写真にてご判断をお願い致します。◆※実寸・肩幅：34.0cm・身幅：50.0cm・着丈：61.0cm※平置き測定値：素人採寸の為表示より（-1～＋3cm）の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。◆発送についてらくらくメルカリ便で発送予定です。基本的に24時間以内に発送です！◆梱包について本体はキズが付かないよう丁寧に梱包させて発送させていただきます。発送の時はコンパクトにたたませていただきますのでご理解の程よろしくお願い致します。#ultraTwentyX#ウルトラトゥエンティ#ベスト#トップス#ウエスタン#サーモンピンク#ピンク#ノースリーブ#レディース#ヴィンテージ#カジュアル#アウトドア#アメカジ#カウガール#USA◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆【※ 必読 ※】人気商品のため、他のユーザー様に買われてしまわないようお早めにご注文くださいませ♪お気軽にコメントを下さいね(^^)誠意をもってお取引させて頂きます♪