【美品】日本製 マドモアゼルノンノン シャーリングフリルカラーブラウス



【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス



綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス （シャツ・ブラウス ...



綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス



綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス



綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス （シャツ・ブラウス ...



【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス



綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス, [半袖]



【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス



【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス



シャーリングフリルカラーブラウス - ベルーナ【公式】



綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス, [半袖]



シャーリングフリルカラーブラウス - ベルーナ【公式】



綿モダールシャーリング フリルタックブラウス



【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス



シャーリングフリルカラーブラウス - ベルーナ【公式】

☆マドモアゼルノンノン☆☆MademoiselleNONNON☆・マドモアゼルノンノンの7分袖シャーリング(シワ加工)フリルカラーブラウスです。・可愛いカラーとデザインに一目惚れで、色違いで2枚購入しました。もう1枚も出品しております。・凹凸感のある人気のシャーリングブラウス。ノンアイロンなのも嬉しいポイントです。・フリルのバンドカラーに前裾にはロゴテープ、後裾はリボンで結べる可愛いデザインです◎・コットンレーヨンの軽量でやや伸縮性のある素材なので、オールシーズン着用可能です。・パンツにもスカートにも合わせられる大人可愛いブラウスです。・羽織として、中にTシャツやタンクトップを合わせていただくのもお勧めです。・袖口、脇にスリットがあり、デザインも凝っています。・購入して着用回数は、2回程です。・シミ、汚れ等なく、美品ですが、素人検品の為、見落とし等あるかもしれしれませんが、ご了承くださいませ。サイズ40L身幅44(シャーリング)肩幅44着丈59袖丈41・素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ。★自宅保管品ということを、ご理解の上、ご購入お願い致します。★コンパクトに梱包して、発送させて頂きます。※フリルカラーブラウスのみの出品です。#マドモアゼルノンノン