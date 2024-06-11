- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- 【美品】日本製 マドモアゼルノンノン シャーリングフリルカラーブラウス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
☆マドモアゼルノンノン☆☆MademoiselleNONNON☆・マドモアゼルノンノンの7分袖シャーリング(シワ加工)フリルカラーブラウスです。・可愛いカラーとデザインに一目惚れで、色違いで2枚購入しました。もう1枚も出品しております。・凹凸感のある人気のシャーリングブラウス。ノンアイロンなのも嬉しいポイントです。・フリルのバンドカラーに前裾にはロゴテープ、後裾はリボンで結べる可愛いデザインです◎・コットンレーヨンの軽量でやや伸縮性のある素材なので、オールシーズン着用可能です。・パンツにもスカートにも合わせられる大人可愛いブラウスです。・羽織として、中にTシャツやタンクトップを合わせていただくのもお勧めです。・袖口、脇にスリットがあり、デザインも凝っています。・購入して着用回数は、2回程です。・シミ、汚れ等なく、美品ですが、素人検品の為、見落とし等あるかもしれしれませんが、ご了承くださいませ。サイズ40L身幅44(シャーリング)肩幅44着丈59袖丈41・素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ。★自宅保管品ということを、ご理解の上、ご購入お願い致します。★コンパクトに梱包して、発送させて頂きます。※フリルカラーブラウスのみの出品です。#マドモアゼルノンノン
http://narcologia.ru/goods/injure714767.html
http://narcologia.ru/goods/freshman71656.html
http://narcologia.ru/goods/perforce875565.html
【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス （シャツ・ブラウス ...
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス （シャツ・ブラウス ...
【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス, [半袖]
【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス, [半袖]
シャーリングフリルカラーブラウス - ベルーナ【公式】
綿モダールシャーリング フリルタックブラウス
【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス
シャーリングフリルカラーブラウス - ベルーナ【公式】
http://narcologia.ru/goods/injure714767.html
http://narcologia.ru/goods/freshman71656.html
http://narcologia.ru/goods/perforce875565.html
【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス （シャツ・ブラウス ...
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス （シャツ・ブラウス ...
【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス, [半袖]
【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス
綿モダールシャーリング スタンドフリル衿ブラウス, [半袖]
シャーリングフリルカラーブラウス - ベルーナ【公式】
綿モダールシャーリング フリルタックブラウス
【定番】綿モダールシャーリング フリルタックブラウス
シャーリングフリルカラーブラウス - ベルーナ【公式】