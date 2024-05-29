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組曲　トップス　パール
商品番号 U25140168534
商品名

組曲　トップス　パール
ブランド名 クミキョク
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。サイズを間違えて購入してしまったため出品しました。バックデザインのパールのビジューが可愛い一枚です。フロントはシンプルな白のリブニットTシャツです。洗濯機で洗えます。カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏
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