組曲　トップス　パール

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商品詳細
新品未使用です。サイズを間違えて購入してしまったため出品しました。バックデザインのパールのビジューが可愛い一枚です。フロントはシンプルな白のリブニットTシャツです。洗濯機で洗えます。カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/revamp177822.html
http://narcologia.ru/goods/rouge361610.html
http://narcologia.ru/goods/protein161834.html
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