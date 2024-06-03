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美品　RoseTiara ローズティアラ ストライプ　フリル　シャツ　半袖　46
商品番号 X53762607284
商品名

美品　RoseTiara ローズティアラ ストライプ　フリル　シャツ　半袖　46
ブランド名 ローズティアラ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ご覧いただき、ありがとうございます⭐️即購入OK！　送料無料！！さわやかなモノトーンカラーのフリルシャツです。上品なデザインで、オンでもオフでも活躍してくれます。目立った傷汚れなくきれいな状態です♪カラー:白　黒　ホワイト　ブラックサイズ:46肩幅　37cm身幅　51cm着丈　56cm他にも多数出品しておりますので、よろしければ下の#epicからご覧ください。同ブランド商品#epicローズティアラ　←こちらをタップ⭐️同ジャンル商品#epicシャツ　#epic大きめ　←こちらをタップ⭐️全商品#epicday←こちらをタップ⭐️お得なフォロー割、まとめ割、情報も下記に記載していますので、お使いください！あともう少し安かったら購入したいや気になることがあれば気軽にコメント下さい☺️✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨フォロー割、まとめ割、リピート割各種割引あります。ご利用の際は〇〇割希望とコメント下さい。即購入OK基本即日発送。毎日発送しております。一品一品検品しておりますが、万が一説明にない大きな傷、汚れがあった場合は返品対応いたします。評価前にコメントをお願いいたします。#大きめ#大きい#46#ローズティアラ#フリル#ストライプカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏素材···コットン
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