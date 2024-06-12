【美品】Paul Smith BLACK　花壇　蜂刺繍　ポロシャツ　M

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。【美品】PaulSmithBLACK花壇 蜂刺繍 ポロシャツ Msize：レディースM バスト：79〜87 身長：158〜164素人採寸：着丈52 身幅54 肩幅23 袖丈14素材：綿100％デパート店舗で購入。３匹の蜂は、刺繍（写真５.６）右裾に、PaulSmithロゴと黒のリボンあり（写真７）袖にボタンあり（写真９）着用回数：数回目立つ汚れ無く、綺麗です。替えボタンあり自宅保管中古品です。ご理解頂ける方、宜しくお願いします。折り畳んでネコポスで発送。即購入大歓迎です。PaulSmith ポールスミス ポール・スミス ポールスミスブラック 刺繍 花 花壇 蜂 ロンT Tシャツ 半袖 長袖 トップス シャツ ブラウス
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