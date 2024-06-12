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【美品】Paul Smith BLACK　花壇　蜂刺繍　ポロシャツ　M
商品番号 D49071433235
商品名

【美品】Paul Smith BLACK　花壇　蜂刺繍　ポロシャツ　M
ブランド名 ポールスミスブラック
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。【美品】PaulSmithBLACK花壇　蜂刺繍　ポロシャツ　Msize：レディースM　　　バスト：79〜87　　　身長：158〜164素人採寸：着丈52　　　　　身幅54　　　　　肩幅23　　　　　袖丈14素材：綿100％デパート店舗で購入。３匹の蜂は、刺繍（写真５.６）右裾に、PaulSmithロゴと黒のリボンあり（写真７）袖にボタンあり（写真９）着用回数：数回目立つ汚れ無く、綺麗です。替えボタンあり自宅保管中古品です。ご理解頂ける方、宜しくお願いします。折り畳んでネコポスで発送。即購入大歓迎です。PaulSmith　ポールスミス　ポール・スミス　ポールスミスブラック　刺繍　花　花壇　蜂　　ロンT　Tシャツ　半袖　長袖　トップス　シャツ　ブラウス
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