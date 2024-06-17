衿秀　和装ハンドバッグ 牛革　レザー　水色　日本製

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商品詳細
京都衿秀のレザーハンドバッグです。細かい編み込みデザインの本体は、柔らかい質感の牛革を使用しています。持ち手は薄い紫で、配色も美しいバッグです。取り出しやすいオープンポケットと、貴重品をしまえるファスナーポケットが付いているので、収納も便利です。和装、洋装問わずお使いいただけます。カラー薄い水色素材牛革サイズ横:約27cm縦:約22cm（本体部）マチ:約10cm参考上代33,000円（税込）日本製#衿秀#ハンドバッグ#牛革#レザー
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