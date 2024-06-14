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マイケルコース トートバッグ アイボリー 巾着型 レザー 美品
商品番号 N37305373650
商品名

マイケルコース トートバッグ アイボリー 巾着型 レザー 美品
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ縦約24cm横約22cmマチ約13.5cmハンドル本体まで約13.0cmカラーアイボリーデザイン巾着型■外ポケット×1個■内ポケット×2個素材レザー状態ほとんど使用せずに、保管しました。目立つダメージヨゴレがなく綺麗な状態です。
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