マイケルコース トートバッグ アイボリー 巾着型 レザー 美品

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商品詳細
サイズ縦約24cm横約22cmマチ約13.5cmハンドル本体まで約13.0cmカラーアイボリーデザイン巾着型■外ポケット×1個■内ポケット×2個素材レザー状態ほとんど使用せずに、保管しました。目立つダメージヨゴレがなく綺麗な状態です。
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