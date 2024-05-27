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TUMI Voyageur Cute!「トロイ」 ショルダーバッグ ネイビー
商品番号 I29199068626
商品名

TUMI Voyageur Cute!「トロイ」 ショルダーバッグ ネイビー
ブランド名 トゥミ
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トラベル、デイリーユースに便利で、丸みのあるかわいいデザインの「トロイ」クロスボディ。日常の必需品を収納できます。内装と外装に、複数のポケットを装備。・A4対応（22×31cm)：×・長財布（10×20cm）：〇・ペットボトル横向き（500ml）：×・ペットボトル縦向き（500ml）：×商品番号：TU478AW00103ブランド商品番号：196308MDTMIDNIGHT色：MIDNIGHTサイズ(cm)：約H:16.5cmW:21cmD:8cm持ち手の高さ(cm)：3.0cm重さ：380.0g
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