A.D.M.J　ハンドバッグ スクエア型 ボストン　黒　レディース　チェック柄

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商品詳細
お得なフォロー割お知らせ//○フォロー割200円引き※必ず購入前にコメントをください。 関連商品の当店他の商品はこちらをクリック ↓↓↓ 【#NSSレディース】 【#NSS鞄】 【#NSSショルダー】にて、多数出品しております！ぜひご覧になってください。ーーーーーーーーーーーーー【商品詳細】A.D.M.J/エーディーエムジェイ ハンドバッグスクエア型ボストンレザーレディース【中古】ゴールド ブラック 黒 ロゴ 金具 ロゴブランド :ADMJ対象 :婦人カラー :BLACK素材 :キャンバス/レザーサイズ:持ち手36マチ10.5高さ16.5幅34cm付属品なし状態・コンディション:特記する大きな傷汚れなく末長くお使い頂けます。当ショップの商品は正規店、ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場で購入した正規品鑑定済みの本物の商品です。どうぞご安心してお買い求めくださいませーーーーーーーー【#NSSADMJ】【#NSSトート】【#NSSハンド】ーーーーーーーーーカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/moisture257069.html
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