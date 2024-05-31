最高級本革 トゴレザー 牛革 ハンドバッグ ショルダーバッグ ＃120

たむたむ工房 m7770120★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★こちらから、たむたむ工房が出品しているレディースバッグ/小物が確認できます↓ ↓ ↓ #レディースバッグ小物ｂｙたむたむ工房★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★大感謝複数割キャンペーン中!!!2個→300円割引3個→600円割引※期間限定のため予告なく終了する場合もございます。予めご了承下さいませ。※一枚目のグレージュをお届けいたします。ご覧頂き、誠にありがとうございます。熟練の職人が1つずつ丁寧に製作縫製した拘りのハンドメイドの逸品。「ずっと大切に使って欲しい」「本当に良い物を選んで欲しい」そんな想いで一つ一つ作っています。通常価78000円1つ限りとなります。早い者勝ちです！新品未使用 ハンドメイドのバッグです。上質なレザーを使用し長くご愛用頂ける逸品です。【素材】牛革【サイズ】横30cm×縦（持ち手のぞく）22cmマチ13cm他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バッグ(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。新品未使用ハンドメイドメンズレディース革以下のブランド品は出品しておりませんので、ご了承下さいませ。注意事項・お使いのスマホ、PCのモニター環境、撮影の光の当たり具合によりお手元に届いた際に、色味が違ってみえる場合がございますので予めご了承ください。・商品は丁寧にお包みしますが、簡易包装にて発送させて頂きます。箱はつきませんのでご了承ください。・プレゼント包装は有料にて財布サイズのみ対応致します。（別途200円でベルベッドの巾着をお付け致します）上記、ご納得、ご了承頂いた上でご購入お願い致します。



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