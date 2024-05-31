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柄・デザイン···無地素材···ボアジップ・ボタン···ボタン留めカラー···ベージュ着丈···ミドル季節感···春、秋、冬フード···フードなし試着のみです。160cmで膝少し上くらいの丈感です！少しボタンの所がレトロっぽくてとても可愛いです！レトロっぽい服やかわいい系、シンプル系、古着系の人などが着たらとても可愛いと思います！