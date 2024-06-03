新品✨プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ

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PRADA（ノべルティ）購入先：海外免税店「非売品/ノベルティー」の商品です。【サイズ】縦:約18cm横:約22cmマチ:約7cmベルトの長さ:約75cm〜最長約110cmポーチ縦13cm横9cmマチ2cm内ポケット２つ素材 ナイロン素人採寸ですので誤差はご了承下さい。実物撮影他に付属品はございません。ノベルティですので、細かいことが気になる方完璧をお求めの方はご購入をお控えください。#プラダ #ノベルティ #ショルダーバッグ