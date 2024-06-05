  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【極美品】デシグアル パンチング ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way
商品番号 R72698342084
商品名

【極美品】デシグアル パンチング ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way
ブランド名 デシグアル
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

※即購入OKです。【フォロー割】このアカウントをフォローして頂けると・〜4999円　200円引・〜9999円300円引・10000円〜　400円引【おまとめ買い割引】フォロワー様で2点以上のまとめ買いで合計金額から・〜4999円　500円引・〜9999円　800円引・10000円〜　1000円引【リピーター割引】フォロワー様でリピーターの方は200円引※商品購入前にコメント欄に(○○割希望)とコメントを下さい。※ご購入後の値下げは出来かねますので予めご了承ください。商品説明パンチング花柄フラワーハンドバッグショルダーバッグ2wayブランドDesigualデシグアルカラー　　ホワイトブラウン　白　茶色サイズ高さ　　24cm幅　　　30cmマチ14.5cmショルダー110cm多少の誤差はご了承下さい。素材　レザーデザイン外側ファスナーポケット×2ボタンポケット×1内側ファスナーポケット×1状態特に目立った傷や汚れもなく美品の部類でまだまだ気持ち良くご使用して頂ける状態になります☺︎購入場所大手ブランドリサイクル、リユース店で購入の真贋鑑定済みの正規品になります！備考・新品未使用品ではなく、USED品になります。・コンディションは主観になります。気になる点等は必ずご購入前にコメントにてお気軽にお問い合わせください(^^)・撮影時の照明やお使いの機器によって色味が実物と若干異なる場合がございます。・細心の注意を払って検品、清掃を行っておりますが、保管による微細なキズや匂い残りがある場合がございます。上記にご理解頂いた上でのご購入お願い致します。中古品にご理解のない方、神経質な方のご購入はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement436099.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy377853.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy902253.html
デシグアル 花柄パンチング ２ウェイ ショルダーバッグ- ショップ ...
デシグアル 花柄パンチング ２ウェイ ショルダーバッグ- ショップ ...
デシグアル ☆ 2WAY フラワーパンチング 刺繍 ボストンバッグ 自立OK | フリマアプリ ラクマ
デシグアル ☆ 2WAY フラワーパンチング 刺繍 ボストンバッグ 自立OK | フリマアプリ ラクマ
極美品★Desigual★デシグアル パンチング加工 クロスボディバッグ 黒 | フリマアプリ ラクマ
極美品★Desigual★デシグアル パンチング加工 クロスボディバッグ 黒 | フリマアプリ ラクマ
極美品★Desigual★デシグアル パンチング加工 クロスボディバッグ 黒
極美品★Desigual★デシグアル パンチング加工 クロスボディバッグ 黒
パンチング加工 バッグ
パンチング加工 バッグ
デシグアル ☆ 2WAY フラワーパンチング 刺繍 ボストンバッグ 自立OK
デシグアル ☆ 2WAY フラワーパンチング 刺繍 ボストンバッグ 自立OK
極美品★Desigual★デシグアル パンチング加工 クロスボディバッグ 黒
極美品★Desigual★デシグアル パンチング加工 クロスボディバッグ 黒
デシグアル Desigual 花柄パンチング ミドルクロスボディバッグ ...
デシグアル Desigual 花柄パンチング ミドルクロスボディバッグ ...
デシグアル Desigual 花柄パンチング ミドルクロスボディバッグ （マルチ）
デシグアル Desigual 花柄パンチング ミドルクロスボディバッグ （マルチ）
パンチング加工 バッグ
パンチング加工 バッグ
極美品★Desigual★デシグアル パンチング加工 クロスボディバッグ 黒
極美品★Desigual★デシグアル パンチング加工 クロスボディバッグ 黒
パンチング加工 バッグ
パンチング加工 バッグ
デシグアル Desigual パンチング加工 バッグ （ブラウン） -靴 ...
デシグアル Desigual パンチング加工 バッグ （ブラウン） -靴 ...
デシグアル Desigual パンチング加工 バッグ （ブラウン） -靴 ...
デシグアル Desigual パンチング加工 バッグ （ブラウン） -靴 ...
2WAY][チャーム付き]パンチングデザインバッグ(トートバッグ) | MK ...
2WAY][チャーム付き]パンチングデザインバッグ(トートバッグ) | MK ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru