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イヴサンローラン　YSL ハンドバッグ　チャーム付き　Yカット　レザー　ブラウン
商品番号 S28077195175
商品名

イヴサンローラン　YSL ハンドバッグ　チャーム付き　Yカット　レザー　ブラウン
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イヴサンローランのハンドバッグです。こちらブランドUsedショップにて購入した鑑定済み確実正規品です。詳細カラー:　ブラウン　茶柄:　Yカット素材:　レザー　サイズ:タテ20cmヨコ20-23cmマチ10cm状態:　角スレややあり。　使用感多少あり。⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、気になる方はコメントでご質問ください。中古品に理解ある方のみ購入お願いします。⚠️気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましてはトラブルになる可能性があります。デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します☆気になる事があればコメントお願いします。値下げ対応もお気軽にご相談ください!管理番号:19544205
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