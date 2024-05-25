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mizuiro ind ミズイロインド　プリーツスリーブプルオーバー
商品番号 U42327757044
商品名

mizuiro ind ミズイロインド　プリーツスリーブプルオーバー
ブランド名 ミズイロインド
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上品な袖プリーツが印象的なフレアシャツです。フロントタックを施し、裾の広がりが女性らしいキレイなシルエットに表現されています。プリーツが肩にのり、短めの袖丈なのでとてもスッキリとしたデザインで爽やかな雰囲気を演出します。ふんわりと広がるフレアシルエットと前後差をつけた着丈もポイントに。シンプルなデザインであわせるものを選ばない着回し力抜群のアイテム。カジュアルからキレイめスタイルまで幅広いコーディネートで活躍してくれます。ポリエステル65%コットン35%日本製カラー　ネイビー着丈前57後67身幅52肩幅34手洗い不可となっていますが、3回ぐらいホームクリーニングしました。目立ったキズや汚れはありませんが中古品とご理解上、ご購入願います。mizuiroindミズイロインド
http://narcologia.ru/goods/Adder649075.html
http://narcologia.ru/goods/moped198268.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi206147.html
mizuiroind（ミズイロインド）の「プリーツスリーブプルオーバー ...
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