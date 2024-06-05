EVEX by KRIZIA シャツチュニックブラウス羽織り　XL44テンセル混

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EVEXbyKRIZIAエヴェックスバイクリツィア薄手の長袖シャツです。透け感があるので、インナーに柄物やカラーを合わせたスタイリングを楽しめます。羽織りとしても使えます。丈長めなので、ヒップ隠れそうです⑅◡̈*左ポケットに薄い染みありますが目立ちません。ボタンにロゴマークあり、純正ボタンです。サイズ 表記44（XL相当）着丈69/肩幅53/身幅56/袖丈51カラー ベージュ系購入前メッセージでおまとめ値引きあり◎#söpö_レディースはこちら#söpö_トップスはこちら全て匿名配送で発送いたしますトラブルを避けるため、ご購入前にプロフィール確認お願いしますご不明な点がございましたら、ご購入前にお問い合わせください中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。︎出品時に検品はしておりますが、細かな汚れ等は見落とす場合がございます素人撮影のため、実物と色が異なって見える場合もございますのでご了承くださいお手元でご覧いただいているモニター環境等により実物と色が違って見える場合もございますので、ご理解ください⚪︎保管上または梱包でのシワはご容赦くださいテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、襟付き素材···コットン(綿)