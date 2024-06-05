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ダッフィー ＆フレンズ　Tシャツ　Lサイズ
商品番号 B92895115999
商品名

ダッフィー ＆フレンズ　Tシャツ　Lサイズ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京ディズニーリゾート40周年ドリームガーランドディズニーシー限定ダッフィー＆フレンズ　フロム・オール・オブ・アスTシャツダッフィ―＆フレンズがパーティーを楽しんでる様子がデザインされてます文字のデザインの刺繍とバックプリントもポイントです！サイズ：L※新品未使用※メルカリ便　補償・追跡あり　水濡れ防止　ゆうパケットポストでの発送※即購入OK※同封おまとめお気持ち値引きのみ検討させていただきます。　ご購入前にコメントいただければと思います。購入際、又、持ち運ぶ際、注意を充分はらっておりますが、見落としがあるかもしれません。在庫に合わせてお値段変更あります。又、自宅保管、送料込み、手数料込みとなっております。ご理解いただけたらと思います(＞＜)
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