【ＯＮＥ OK ＲＯＣＫ】 ワンオク 2012年ツアー Tシャツ 半袖 バンド

【ONEOKROCK】startwalkingtheworldTOUR2012年ツアーTシャツ半袖ライブTシャツバンド長袖TシャツロンT半袖TシャツライブTシャツ古着ミックス古着男子古着女子フルジョ【COLOR】ブラック【素材】綿100%【コンディション】✔︎USED✔︎大きなダメージなしサイズ:S身幅:約49cm着丈:約60cm肩幅:約42cm袖丈:約17cm出品中の商品は基本的に#古着#ユーズド#USEDの#一点物#希少#レアな物ばかりでトレンドになっている#オーバーサイズ#ビッグシルエット#adidas#アディダス#NIKE#ナイキ#championなどの#スポーツMIXや#ラルフローレン#トミー#バーバリーなどの#インポート#ストリート系など#メンズ#レディース問わず#ユニセックスでご着用頂けるアイテムがございます(^^)中には#70s#80s#90sの#レトロな#ヴィンテージ#ビンテージ#US古着#企業系や#古着男子#古着女子が好む個性的ファッションで有名な#菅田将暉さん#成田凌さんの様なファッション#個性派#奇抜#総柄#幾何学模様などの商品も多数出品させて頂いておりますので商品ページもぜひご覧くださいませ(*^^*)※こちらはUSED品・自宅保管品になりますので神経質な方やご理解のいただけない方はトラブル防止の為、ご遠慮ください。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック



