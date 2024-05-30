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ジョンローレンスサリバン 比翼シャツ
商品番号 Q53468436466
商品名

ジョンローレンスサリバン 比翼シャツ
ブランド名 ジョンローレンスサリバン
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■BRAND　★JOHNLAWRENCESULLIVAN■POINT・かなり昔のサリバンの比翼シャツです。■SIZE6※下記の実寸を元にご検討下さい。※多少の誤差はご了承ください着丈64.5身幅43.5肩幅37袖丈23(単位:cm)■CONDITION写真にて判断願います。背中に1箇所薄い汚れあります。■COLORホワイトーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー✅他サイトでも出品しておりますので、早いもの勝ちになります。即購入、値段交渉、コメント等お待ちしております^_^★その他にも質問などあれば、お気軽にコメントして下さい#JOHNLAWRENCESULLIVAN#adidas#Y-3#ワイスリー#ヨウジヤマモト#youjiyamamoto#コムデギャルソン#ビッグシルエット#オーバーサイズ#ビッグサイズ#人気デザイン#ストリート#スケーター#ナイロンジャケット#vintage#ヴィンテージ#古着男子#古着女子#ふるだん#ふるじょ#古着おじさｎ
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