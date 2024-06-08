美品！！23区 【洗える】CANCLINIオーバーサイズシャツ 36



【洗える】CANCLINIオーバーサイズシャツ, キャメル系1, 36



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テイスト・シーン···オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)◉ご覧いただきありがとうございます。こちらは23区の23区【洗える】CANCLINIオーバーサイズシャツ36です。2.3回着用後ホームクリーニングして保管していました。似たような服が増えたので、出品します。中古品にご理解いただき、ご検討くださいませ☆参考価格・¥16500※お手数ですが、プロフをご一読いただきご検討くださいm(__)m※発送の際は折り畳ませていただきますので、折りジワがついてしまう可能性がございます。予めご了承くださいませ（^人^）※他サイトにて出品中！ご購入をご検討をしていただける場合は、在庫確認のため、コメントをお願いします。♪☆他にも出品中(˃̵ᴗ˂̵)是非ご覧くださいませ♪おまとめ割引もお気持ち程度ですが…させていただきます(^^)☆♪◇以下はサイトより抜粋◇■デザインシンプルなのにゆったりとしたサイズ感が絶妙に今っぽい、カンクリーニのオーバーサイズシャツ。ヒップを隠す長めのレングスとシーズンレスで着用できる素材がヘビロテ必至ポイント。柔らかく馴染む上質な素材は、襟抜きをして抜け感のある女性らしい着こなしがおすすめ。前を開けて羽織りにしたスタイルもシーズンレスで活躍します。シンプルで飽きのこないデザインなので長く愛用して頂ける一枚です。カラーはホワイトの無地シャツ(#001)とストライプの4色展開。ストライプはトレンドのキャメル(#134)、爽やかなスカイブルー(#172)、ブルー(#170)の色展開です。■素材※カラーにより素材が多少異なります。キャメル(#134)、スカイブルー(#172)、ブルー(#170)丈夫で耐久性がありながら、柔らかく光沢のある表面を持った素材を使用。ファッションの聖地のひとつでもあるミラノをイメージして作られた洗練された雰囲気が特徴です。高密なタテ糸の設計により、美しいストライプを再現することができ、本年はよりサステナブルに重点を置いた素材に仕上がっています#オンワード樫山#23区#自由区#組曲#カンクリーニ#ストライプ#オフィス#オーバーシャツ