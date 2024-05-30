54B86｜サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ ブラック ガンチーニ

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54B86｜【ブランド名】SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ【型番/アイテム名】EE-214911/-【カテゴリ】ショルダーバッグ【素材】キャンバス本革レザー【カラー】ブラック黒色【金具カラー】シルバー銀色【その他】ガンチーニ【付属品】-【サイズ】(cm)※実寸値縦横幅：20×32×13ハンドル：48【仕様】・収納ポケット外側：なし/内側：ジップ1,オープン2・その他機能なし《備考》・出品しているブランド商品は全国展開しているブランド品を取り扱う店や質屋で入手した物になり、古物商を取得している買取販売店の厳しい鑑定基準を全てクリアした正規品になります。コピー商品の類は一切取り扱っておりませんのでご安心ください・中古品は商品の状態に合わせて価格を決めていますので低価格の場合もございますが正規品に間違いありません・商品の状態につきましてはこれまでの経験に基づき評価させていただいておりますが、あくまで個人の主観となりますので神経質な方は購入をお控えください・出来る限り現物の状態が分かるように出品しておりますが記載のない不明点等ありましたらお気軽にコメントいただければと思います・こちらに非がある場合に限り着払いでの返品・返金をお受けします\"その他、現在取り扱っているブランドバッグについては下のハッシュタグよりご覧ください♪\"#brandstoreA