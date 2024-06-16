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ザ・ノース・フェイス ジオフェイスボックストート　NM32355
商品番号 U96353846217
商品名

ザ・ノース・フェイス ジオフェイスボックストート　NM32355
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ザ・ノース・フェイス/THENORTHFACEトートバッグジオフェイスボックストートGeofaceBoxToteNM32355☆新品未使用☆カラー　ブラック素材＜表地＞80Dポリエステルジオエンボスサイズ＜本体＞幅約295×高さ約210×マチ約150(mm)＜ハンドル＞高さ約90(mm)※サイズは当店計測サイズとなります。　商品により、若干の個体差が生じます。※当店のサイズ計測方法はこちら重さ約200g容量約7/9L仕様＜外側＞ポケット(M)×2＜内側＞メッシュジップポケット(L)×1キーフック×1【特長】◯広めのマチを設け見た目以上の収納力を発揮◯メインの荷物と分けてスマートに取り出しが可能#メンズ#小さめ#レディース#軽量#横#ビジネス#ノート#PC#B5#7L#9Lザ・ノース・フェイスジオフェイスボックストート　NM32355
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