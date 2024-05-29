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〜・〜・再値下げいたしました・〜・〜✳︎ご覧いただきありがとうございます✳︎《NOMADIS》SAC2リバーシブルトートバック◆サイズ高24cm幅23cmマチ13cm持ち手29cm◆素材ナイロン◆内側に２つ、外側に２つポケットが付いていて、スマートフォン、鍵等小物の収納にとても便利です◆定価13200円2023年7月にBEAUTY\u0026YOUTHにて購入2回使用（2回とも車で数時間）同じ色のバッグばかりになってしまい、比較的新しいこちらのバッグを出品する事にしました四隅スレ等なし、点検したところ目立った汚れもありません発送は、折りたたんで発送させていただきます上記内容をご理解頂ける方、どうぞよろしくお願いいたします