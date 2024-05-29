ORSETTO ボア×レザー ボディバッグ 新品未使用

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商品詳細
オルセットのボアとレザーのコンビになったウエストポーチです。本日限定で特別価格にて出品いたします。ショルダーベルトを外すとポーチやクラッチバッグとしても使えるので、シーンによっての使い分けが可能です。ボアの部分はファーのような毛足で、上品な印象を与えてくれます。2021年シーズンに購入しましたが、全く使わず袋に入ったまま保管しておりました。購入価格は31,900円になります。【仕様】表面・裏側 オープンポケット×1内側 ジップポケット×1【サイズ】横幅（最長部分）18深さ（中央部分）12.5マチ（底部分）5ショルダーベルト116.5ショルダーベルト幅2.5アーペーセーハーフムーンAPCハーフムーンrokuロクユナイテッドアローズレペットセントジェームスコモリヤエカネストローブビューティフルピープルミニ財布
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