OOFOS ウーフォスNOMAD （EU38）

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商品詳細
サイズが合わなかったため、出品いたします。状態は画像の通りです。（室内で試し履きをしました）売上手数料と発送代を含めての販売価格にしておりますのでご承知おきください。#ウーフォス#oofos#リカバリーサンダル
http://narcologia.ru/goods/Lincoln485202.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic680312.html
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