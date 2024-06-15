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- ZARA レース フリル 半袖ブラウス L 新品未使用 タグ付き
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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···夏ZARAレース フリル 半袖ブラウス Lオーバーサイズ新品未使用 タグ付き透け感は写真参照下に１枚必要だと思います。着丈約58cm袖丈約23cm肩幅約40cmレーヨン100%#ZARA#レース #フリル #半袖ブラウス
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