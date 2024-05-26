天使の綿シフォンUネック5分袖ミルクLサイズ綿100％(綿シフォン)／丸首

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天使の綿シフォンUネック5分袖です。未使用品です。撮影の為、開封しました。開封時に1箇所汚してしまいました(写真参照)。洗えば綺麗になると思いますが、実際洗ってみないとわからないです。・サイズ：Lサイズ(バスト86～94㎝/身長154～162㎝)・カラー：ミルク・説明文引用：綿100％(綿シフォン)で、やわらかくあたたかい。#新品#しんぴん#未使用#みしよう#トップス#とっぷす#カットソー#インナー#インナーシャツ#Tシャツ#ティーシャツ#ｔシャツ#てぃーしゃつ#ｔしゃつ#Ｔシャツ#Ｔしゃつ#シャツ#しゃつ#shirt#Shirt#SHIRT#T-shirt#T-Shirt#T-SHIRT#天使の綿シフォン#天使の綿#シフォン#しふぉん#てんしのめん#天使#綿#綿シフォン#COTTON#cotton#COTTON100%#綿100%#コットン#こっとん#日本ニット工業組合連合会#締め付けない#締めつけない#素肌に優しい#素肌にやさしい#Cotton100#cotton100#天使の綿シフォンＵネック5分袖#天使の綿シフォンUネック5分袖#天使の綿シフォンＵネック#天使の綿シフォンUネック#天使の綿シフォン5分袖#Ｕネック5分袖#Uネック5分袖#Ｕネック#Uネック#5分袖#五分袖#丸首#天使の綿シフォン丸首5分袖#天使の綿シフォンＵネック五分袖#天使の綿シフォンUネック五分袖#天使の綿シフォン五分袖#Uネック五分袖#Ｕネック五分袖#天使の綿シフォン丸首五分袖#ガーゼ#L#Ｌ#Lサイズ#Ｌサイズ#えるさいず#オフホワイト#おふほわいと#offwhite#OFFWHITE#クリーム#クリーム色#くりーむ#くりーむ色#cream#Cream#CREAM#白#しろ#white#WHITE#ホワイト#ほわいと#べーじゅ#ベージュ#beige#BEIGE#Beige#厚手#厚地#厚手タイツ#厚地タイツ#防寒#防寒着#防寒インナー#防寒シャツ#みるく#ミルク#那栖#nanasuzu#nanasuzu2919-00120231004