セレクトモカ ノベルティ ルームウェア 半袖 フリーサイズ

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▼商品selectMOCAセットアップルームウエア▼カラーホワイト・グリーン・ピンク系▼サイズF▼素材ポリエステルポリウレタン▼詳細2回程度着用。目立った汚れ無し。セレクトモカの半袖とショートパンツのセットアップです。生地はサテン地です。こちらで新品を譲っていただき、パンツは1回程度、シャツは2回程度着用しました。*⃣※Used素人保管にご理解の上ご購入お願いします。*⃣※ご購入前に必ずコメントお願いします。#⃣#MelSelect◆他にもいろいろ出品中！◆#⃣春夏商品はこちら→#MelSelectSS検索用―――――――――LEBECCAboutiqueourvintagestylefromTokyoLEBECCAboutiqueレベッカブティックLoom4ルームフォーGrenierfemerryHANDハンドNAKANZKMARTEmartegrimoireグリモワールjouetieジュエティidemイデム村田倫子RUBYANDYOUルビーアンドユーAMOselectmocaセレクトモカMelSelectKBFメルロープリュスあさぎーにょhentecopoppoppyへんてこポップポピーワンピースロングワンピースエプロンワンピースブラウン茶色系古着ヴィンテージレトロアンティークサステナブルサスティナブルエシカル45