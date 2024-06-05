スカラー　猫刺繍　コットンシャツ　新品未使用

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スカラー ネコ刺しゅう シャツ- ショップチャンネル



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スカラー133638：おしゃれネコたちの刺繍ロングスリーブTシャツ

ご覧頂きありがとうございます。 スカラーの猫刺繍シャツです。襟も二重になっており後ろの裾三枚目参照にも猫の刺繍が入っていて本当に可愛いです。ボタンはスナップボタンです。カラー...ベージュ袖丈...長袖素材...コットン季節感...秋 当方長毛の猫、ウサギを飼ってます。アレルギーがある方はご購入をお控え下さい。新品未使用ですが一度個人に渡っているのをご理解頂ける方はよろしくお願い致します。即購入可能です。よろしくお願い致します^^