ヴィヴィアンウエストウッド 半袖 シャツ ブラウス 花柄 重ね衿 トップス

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ヴィヴィアン特有の重ね衿が可愛いです！ヴィヴィアンのフラワー柄が総柄になっでデザインされている半袖シャツです。カタログ写真の衣装用に購入し、数回着用しただけの美品です。着用感、目立った汚れやダメージもありません。またまだ素敵にご活用いただけるお品かと思います。ホームクリーニング済み。╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶■ブランドVivienneWestwoodREDLABELヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル■素材コットン100%■色グリーン系■サイズⅠ（Sサイズ相当）※単位cm着丈59身幅44袖丈16※平置き寸法単位cm※多少の誤差はご容赦下さい。○当方M(9号38)ですが、問題なく着用出来ました。○前開きなので着用しやすいです！────────────────【重要】必ずお読み下さい↓↓↓↓￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣中古品でもジャッジの厳しい方、完璧をお求めの方、感じ方がご繊細な方はご購入をお控えください。────────────────○出品中のお洋服について・新品未使用品USED品に関わらず、多少の使用感、生地のツレ、毛羽立ち、型くずれ、極小さな汚れ、キズ等がある場合がございます。予めご了解下さい。・お洋服自体の定価や、購入時期、着用回数のご質問をいただいても回答出来ません。予めご了解下さい。・柔軟剤の香りや、保管時の匂いが残っている場合があります。・状態は主観にて判断しており、ご購入者様のご判断と異なる場合があります。・サイズが合わない、思っていたのと違う(色、デザイン等)との理由での返品はお受けできません。・モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります。・あくまでも中古品であるということをご理解いただきご検討・ご購入下さい。✤その他のお品はこちら↓↓↓#のぼぉ出品レディース￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣44