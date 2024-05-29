リバティプリント Irma ルマ イ 青 　半袖ブラウス　L号

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商品詳細
リバティ生地のブラウスです。素人自宅保管ですので、ご理解頂ける方でお願い致します。画像の色は、撮影時のディスプレイ・照明・ご覧のPCの環境等により、若干の差異が生じることもございますので，ご了承ください。畳ジワがあります，ご了承ください。サイズ表記L号着丈6８ｃｍ身幅52ｃｍ袖丈20cm肩幅40㎝ 素人平置き採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。素材 棉100％
http://narcologia.ru/goods/Adder273475.html
http://narcologia.ru/goods/message604527.html
http://narcologia.ru/goods/slide649687.html
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