90s ラルフローレン　ストライプシャツ

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ラルフローレンのストライプシャツになります。メルカリ内で購入いたしました。目立った傷や汚れなどはありませんが、中古品ということを理解いただいた上で、ご購入お願い致します。発送する際できるだけコンパクトに畳むので、シワになってしまう可能性がありますご了承ください。⚫︎サイズ着丈 77身幅 61肩幅 49袖丈 64色···オレンジ袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)