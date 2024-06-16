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90s ラルフローレン　ストライプシャツ
商品番号 R93597723605
商品名

90s ラルフローレン　ストライプシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンのストライプシャツになります。メルカリ内で購入いたしました。目立った傷や汚れなどはありませんが、中古品ということを理解いただいた上で、ご購入お願い致します。発送する際できるだけコンパクトに畳むので、シワになってしまう可能性がありますご了承ください。⚫︎サイズ着丈　77身幅　61肩幅　49袖丈　64色···オレンジ袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/browse139391.html
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