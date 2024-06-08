TISSU★彡スエットTシャツ

TISSUのスエットTシャツです。1回着用してお洗濯しました。両サイドにポケットがあります。ラグランになります。色 ブラック身幅 62着丈前身 66着丈後身 74TISSUユニバーサルティシュユニバーサルセブンハンズオブクリエイションサラジジナチュラルランドリーグリーンニコアンドネストローブevamevaなどお好きな方へオススメします(^^)柄・デザイン···無地カラー···ブラック



2023年最新】universal tissuの人気アイテム - メルカリ



花粉症の季節に



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