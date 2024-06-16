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- 最終お値下げ❗️BCBG 黒、トップス(伸縮性あり) Mサイズ
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商品詳細
ブラックのトップス、高級感あります。白や、黒の、タイトロングスカートと、また、ミニスカートともあいます。オシャレ。新品未使用ですが、着るつもりで、タグは、外しました。サイズオーバーで、きられないので、出品します。高い値段でしたが、正確には、覚えていません。タグは、無くしてしまったので、8500円で、いかがでしょう。カラー···ブラック お買い得。
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