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アナスイ　ANNA SUI キャミソール　トップス　デザインキャミ
商品番号 A92821797311
商品名

アナスイ　ANNA SUI キャミソール　トップス　デザインキャミ
ブランド名 アナスイ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用ですが、かなり長期の自宅保管品です。サイズは2となってますので通常のMサイズかと思います。上部の黒い生地はベルベット的な手触りなので季節感は秋〜冬ではないかと思います。下部の柄は花柄で、キラキラと光っており向きにより、黄色、黄緑、緑、青と様々な色に見えます。一度も着用はしておりませんが、かなり昔の物である事はご承知頂きご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral509732.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford401673.html
http://narcologia.ru/goods/cotton786761.html
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