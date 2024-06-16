アナスイ　ANNA SUI キャミソール　トップス　デザインキャミ

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未使用ですが、かなり長期の自宅保管品です。サイズは2となってますので通常のMサイズかと思います。上部の黒い生地はベルベット的な手触りなので季節感は秋〜冬ではないかと思います。下部の柄は花柄で、キラキラと光っており向きにより、黄色、黄緑、緑、青と様々な色に見えます。一度も着用はしておりませんが、かなり昔の物である事はご承知頂きご購入お願い致します。