M-premierBLACK 半袖ブラウス

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商品詳細
ソフトな質感とふくらみを持ち合わせた表情が特徴の素材は、イージーケアでデイリーにお召いただけるのもお勧めの一つ。パンツやスカートなどボトムを選ばず、オンオフ問わずコーディネートしていただけます。■サイズ 32Pバスト：約96㎝着丈（前/後）：約（52/60）㎝襟ぐりから袖口：21.9㎝■素材ポリエステル100%■カラーライトベージュ2年前くらいに購入しましたが、最近はあまり着用していなかったので出品します。ほぼわからないですが、若干毛羽立ちがありますので、写真（8枚目）にてご確認ください。中古品、自宅保管にご理解ある方のご購入をお願いします。ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。即購入OKです。#Mpremier#エムプルミエ#エムプルミエブラック#ブラウス#プチサイズ
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