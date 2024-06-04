TO BE CHIC 半袖ブラウス 黒 42

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商品詳細
TOBECHICトゥービーシック半袖ブラウスカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏サイズ表記42身幅約52丈約55シワになりにくい素材で、袖部分がバルーン型なので二の腕も気にならず気軽に着ていただけるブラウスです。着用回数約5回
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