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TO BE CHIC 半袖ブラウス 黒 42
商品番号 R33732431367
商品名

TO BE CHIC 半袖ブラウス 黒 42
ブランド名 トゥービーシック
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOBECHICトゥービーシック半袖ブラウスカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏サイズ表記42身幅約52丈約55シワになりにくい素材で、袖部分がバルーン型なので二の腕も気にならず気軽に着ていただけるブラウスです。着用回数約5回
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