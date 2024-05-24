◆ ラエフ　la.f… マットストレッチポンチカットソー　新品◆

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ステイホームにも便利なカットソー！！ | la.f...公式ブログです ステイホームにも便利なカットソー！！ | la.f...公式ブログです

形が気に入って通販で購入しましたが、サイズが合わず、出品となります。新品ですが、自宅保管となりますので、ご了承いただける方のみご購入をお待ちしております。商品説明デコルテをすっきり見せてくれる、深すぎないＶネックがこだわりポイント。ジャケットやカーデのインナーに万能に使える、シワにならないイージーケア素材は大人の女性にマストなアイテム。通勤にもオフの日にも、幅広いシーンでお使いいただけます。【素材の特徴】絶妙な撚糸によるマットな質感と滑らかなタッチ、糸が持つストレッチ性によるプルンとしたハリ感も特徴で、透け感も気にせず快適に着用していただける素材です。ダークネイビー・ベージュ系その他については、吸水性、速乾性に優れたトリアセテートを使用した素材で、その複合糸を強撚にし、サラッとした肌触りに仕上げています。コンパクトな目面でキックバックも非常によく、適度は反発感と美しいドレープ性があり、仕立て映えのする素材となっております。洗濯機で洗えるイージーケアも嬉しいポイント。---------------------------------洗濯方法家庭洗濯：液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる。自然乾燥：吊り干しがよい。アイロン：底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる。ドライクリーニング：石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる。---------------------------------■モデル身長173cm/着用サイズ9号※画像の商品はサンプルとなりますので実際の商品と仕様、加工、サイズが若干異なる場合がございます。※お客様のモニター環境により実際のお色と多少異なる場合がございます。※撮影状況や光の当たり具合により、色合いが異なって見える場合がございます。※商品タグに記載されたサイズはヌードサイズです。実際の商品のサイズは商品情報の実寸をご確認ください。関連ワード：la.f…ラエフカットソーポリエステルVネック無地ボーダーワンポイント半袖シンプルフォーマルモードマニッシュ【ダークネイビー・ベージュ系その他】トリアセテート48％ポリエステル26％レーヨン26％#ラエフ#ストライプ#半袖#カットソー