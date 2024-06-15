pt900 珊瑚 カルセドニー ダイヤ0.07ct ペンダントトップ

【素材】プラチナ【刻印】Pt9004.41D0.0717.84【石】カルセドニー/珊瑚/ダイヤモンド【重さ】7.1g【サイズ】縦(バチカン含まず)3.2cm横2.15cm※サイズ・重さは『約』とさせて頂きます【発送方法】メルカリ便ゆうパケット☆フォロワー様お値引き☆コメントから価格の提示をお願いしますm(__)mトラブル防止の為ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。※すり替え防止の為返品はお受け出来かねますので、商品説明と画像をよくご確認頂いてからのご購入をお願い致します。気になることはご質問下さい。不備等ございましたら評価の前にご連絡をお願い致します。



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