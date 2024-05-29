リバカラーニットプルオーバー/スカート【セットアップ】カプリシュレマージュ



リバカラーニットスカート | CAPRICIEUX LE'MAGE(カプリシュレマージュ ...



リバカラーニットプルオーバー | CAPRICIEUX LE'MAGE(カプリシュレ ...



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CAPRICIEUX LE'MAGE（カプリシューレマージュ）の「リバカラーニット ...



CAPRICIEUX LE'MAGE（カプリシューレマージュ）の「リバカラーニット ...



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CAPRICIEUX LE'MAGE - CAPRICIEUX LE'MAGE エコファーリバベスト 美品 ...



リバカラーニットスカート | CAPRICIEUX LE'MAGE(カプリシュレマージュ ...



オシャレセットアップ♡リバカラーニットシリーズ | カプリシュレ ...



カプリシューレマージュ リバカラーニットプルオーバー - ニット/セーター



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Ri!｜CAPRICIEUX LE'MAGEのニット/セーターを使ったコーディネート - WEAR



リバカラーニットプルオーバー | CAPRICIEUX LE'MAGE(カプリシュレ ...



2ページ目 - カプリシューレマージュ ニット/セーター(レディース)の ...

袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬一度しか着用しておりません。畳み保管だった為、畳みジワはありますが美品になります。セットでの販売になります。リバーシブルで着られるバイカラーのニットスカート\u2028\u20281枚で2カラー楽しめるリバーシブルスカート。\u2028シンプルなIラインシルエットで女性らしくお召し頂けます。\u2028\u2028・オーバーサイズのスエットやニット合わせがおすすめ\u2028・程よい締め付けでヒップ周りもすっきり\u2028・バックに入った深めのスリットが抜け感をプラス\u2028・同素材のリバカラーニットプルオーバー(LEZ1012405A0002)とセットアップでの着用もおすすめ\u2028\u2028\u2028＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊\u2028透け感：なし\u2028裏地：なし\u2028伸縮性：あり\u2028光沢感：なし\u2028＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊\u2028\u2028\u2028▼洗濯方法\u2028手洗い可能\u2028リバーシブルで着られる配色ニット\u2028\u2028裏表配色で仕立てたニット。\u2028袖幅を広めに取り、ゆるっと抜け感漂う1枚に仕上げました。\u2028\u2028・裏面の配色のアウトリンキングがポイント\u2028・袖は折り返して、裏のカラーを見せて着るのがおすすめ\u2028・非ウールでチクチク感なく着られる\u2028・パンツにもスカートにもマッチ\u2028・同素材のリバカラーニットスカート(LEZ1012401A0001)とセットアップでの着用もおすすめ\u2028\u2028\u2028＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊\u2028透け感：なし\u2028裏地：なし\u2028伸縮性：あり\u2028光沢感：なし\u2028＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊\u2028\u2028\u2028▼洗濯方法\u2028手洗い可能