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リバカラーニットプルオーバー/スカート【セットアップ】カプリシュレマージュ
商品番号 I61534576567
商品名

リバカラーニットプルオーバー/スカート【セットアップ】カプリシュレマージュ
ブランド名 カプリシューレマージュ
特別価格 税込 4,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬一度しか着用しておりません。畳み保管だった為、畳みジワはありますが美品になります。セットでの販売になります。リバーシブルで着られるバイカラーのニットスカート\u2028\u20281枚で2カラー楽しめるリバーシブルスカート。\u2028シンプルなIラインシルエットで女性らしくお召し頂けます。\u2028\u2028・オーバーサイズのスエットやニット合わせがおすすめ\u2028・程よい締め付けでヒップ周りもすっきり\u2028・バックに入った深めのスリットが抜け感をプラス\u2028・同素材のリバカラーニットプルオーバー(LEZ1012405A0002)とセットアップでの着用もおすすめ\u2028\u2028\u2028＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊\u2028透け感：なし\u2028裏地：なし\u2028伸縮性：あり\u2028光沢感：なし\u2028＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊\u2028\u2028\u2028▼洗濯方法\u2028手洗い可能\u2028リバーシブルで着られる配色ニット\u2028\u2028裏表配色で仕立てたニット。\u2028袖幅を広めに取り、ゆるっと抜け感漂う1枚に仕上げました。\u2028\u2028・裏面の配色のアウトリンキングがポイント\u2028・袖は折り返して、裏のカラーを見せて着るのがおすすめ\u2028・非ウールでチクチク感なく着られる\u2028・パンツにもスカートにもマッチ\u2028・同素材のリバカラーニットスカート(LEZ1012401A0001)とセットアップでの着用もおすすめ\u2028\u2028\u2028＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊\u2028透け感：なし\u2028裏地：なし\u2028伸縮性：あり\u2028光沢感：なし\u2028＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊\u2028\u2028\u2028▼洗濯方法\u2028手洗い可能
http://narcologia.ru/goods/rouge675410.html
http://narcologia.ru/goods/recommended84690.html
http://narcologia.ru/goods/septet723819.html
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