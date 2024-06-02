ダコタDAKOTAキューブショルダーバッグ本革

ご覧いただき、ありがとうございます。安心の日本製牛革ショルダーバッグです。購入時期は昨年の4月で、購入金額が15,000円ぐらいだったと思います。見た目よりも収納能力ありそうです。斜めがけでも上品に見えるのは幸運のシンボルとして人気の馬蹄型のパーツがポイントになっているから。この部分はマグネットのフラップになっていてフラップの下にはファスナーがあるので、きちんと閉めたり開けやすくオープンにしたり使い分けができます。新品ですが、1年4ヶ月自宅クローゼットで保管していましたことご了承ください。・素材···牛革(本革)・外寸：横24cm×縦15cm×まち10cm・重さ：約430ｇ・ショルダーベルト：110～126cm（5段階調節）・外ポケット：ファスナー×1・内ポケット：オープン×2、ファスナー×1



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