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コーチ2Wayショルダーバック
商品番号 F32997684880
商品名

コーチ2Wayショルダーバック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,510 円
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商品詳細

COACHコーチ肩がけ斜め掛けミニボストンサイズ縦約17センチ横約23センチマチ13センチショルダー紐115〜130センチ位こちらのバック、妹から頂きましたが色が私には派手な様な気がして、使っていませんでした。妹は2.3回使ったようです。
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