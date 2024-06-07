コーチ2Wayショルダーバック

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商品詳細
COACHコーチ肩がけ斜め掛けミニボストンサイズ縦約17センチ横約23センチマチ13センチショルダー紐115〜130センチ位こちらのバック、妹から頂きましたが色が私には派手な様な気がして、使っていませんでした。妹は2.3回使ったようです。
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