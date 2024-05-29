北欧Bergans　ナチュラルおしゃれ本格マウンテンパーカー　 海外L　日本XL

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北欧ノルウェーの本格アウトドアブランド、Bergansのマウンテンパーカーです。製品名はTONSBERGLADY。色はベージュ。北欧ブランドらしいセンスの良さとしっかりした作りの高品質なコートです。サイズ表記は海外Lですが日本レディースXL相当だと思います。実寸サイズをご確認ください。ナチュラルなコットンとポリエステル混紡素材のマウンテンパーカー。コートとしても使える長めのヒップ丈。フード一体型の作り。ポケットが多く充実しています。内側はナイロンの裏地。防風素材で春秋や夏の夜など少し肌寒い時期にぴったりです。おしゃれでナチュラルなスタイル。ウエスト内部にドローコード。袖口はマジックテープで調整できます。日本未上陸の北欧ブランドBergansofNorwayHaglofsやPeakPerformance,Norronaと比べても遜色のない本格的なウェアを作ってるコアなアウトドアブランドです。BergansのLifstyleシリーズです。フロントポケット下部に目立たない小さな傷が数点あります。内側裏地にシミ汚れがあります。最後の写真をご覧ください。それ以外は通常の使用感はありますが全体的にきれいです。実寸サイズ着丈86cm身幅56cm肩幅43cmそで丈70cm重量911g平置きで計りました。素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。