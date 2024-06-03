

極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒



極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒 極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ チェーン ショルダーバッグ 黒

ご覧頂きありがとうございます(^_^)出品中の商品はこちら♪#RomUsed#Romフェラガモ☆即購入、大歓迎‼︎原則当日発送致します(^^)東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人、鑑定済み。古物商、ヴィンテージショップからの購入の確実正規品です。シリアルナンバーP217632☆極美品ガンチーニ金具斜めがけチェーンショルダーバッグポシェットクラッチバッグ☆ヴィンテージ品がこの状態で残っているのはとても珍しいかと思います☆ヴィンテージ品になりますので、レザー部分小傷、スレ等ございますが他に目立つ角スレ、破れ、汚れ無く、極美品と言えるお品かと思います(^^)人気カラーのブラック！カジュアルフォーマルどんなシーンにも合わせやすいお品です◎大人気のガンチーニレザーショルダーバッグ♪フロント部分のかわいいガンチーニ金具と上質なレザーが高級感を醸し出します♪ヴァラリボンに負けない上品かつ使いやすいデザイン♪普段使いに必要な長財布二つ折りサイフ手帳ポーチ楽々はいります(^^)ちょっとしたお出かけにも◎ヴィンテージショップにてオイルメンテナンス、内部防菌加工済みのお品になりますので、気持ち良くお使い頂けるかと思います☆colorブラック黒☆状態ランク：SA＊参考状態ランクはプロフに記載しております。状態ランクについては主観になります。画像にてご判断の程宜しくお願い致します。ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい(^^)☆サイズ：縦幅約19cm横幅約25cmマチ約7cmショルダー約70cmななめがけ可能若干の誤差はお許し下さい。☆素材:レザー☆付属品:取扱説明書☆備考：ヴィンテージ品になりますので新品未使用品ではございません。ヴィンテージ品、USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。また、匂いに過敏な方もお控え下さい。目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。☆プロフィールを一読お願い致します0513231419321