QVC Jinka Nezu ラピスラズリとパールのロングネックレス

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商品詳細
カラー···シルバー材質···その他金属装飾···パールQVC根津仁香さんデザイン大小のラピスラズリと淡水パールネックレス全長約79センチお洒落な色合いの素敵なネックレスです。どうぞ宜しくお願いいたします。他にもk18金、プラチナpt900、ヴィンテージアクセサリーなど出品しています。天然石パワーストーン
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