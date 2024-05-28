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QVC Jinka Nezu ラピスラズリとパールのロングネックレス
商品番号 A61607789309
商品名

QVC Jinka Nezu ラピスラズリとパールのロングネックレス
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー材質···その他金属装飾···パールQVC根津仁香さんデザイン大小のラピスラズリと淡水パールネックレス全長約79センチお洒落な色合いの素敵なネックレスです。どうぞ宜しくお願いいたします。他にもk18金、プラチナpt900、ヴィンテージアクセサリーなど出品しています。天然石パワーストーン
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