45r インディゴブラウス

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45rインディゴブラウスコットン１００%数年前に購入したフワリとして薄手のおしゃれなノースリーブブラウスです。とにかく可愛い。襟ぐりに紐が通っていて紐を縮める事が出来ます。後ろの肩にRマークサイズはフリーサイズ身幅50cm着丈60cm肩幅35cm素人が平置きで測ったので多少の誤差はお許しください。当方犬を飼っておりますのでご留意願います。