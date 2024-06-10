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- 45r インディゴブラウス
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商品詳細
45rインディゴブラウスコットン１００%数年前に購入したフワリとして薄手のおしゃれなノースリーブブラウスです。とにかく可愛い。襟ぐりに紐が通っていて紐を縮める事が出来ます。後ろの肩にRマークサイズはフリーサイズ身幅50cm着丈60cm肩幅35cm素人が平置きで測ったので多少の誤差はお許しください。当方犬を飼っておりますのでご留意願います。
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