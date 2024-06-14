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D.M.G ドミンゴ　プルオーバー チェック　シャツブラウス 黒×紺色　襟なし
商品番号 W77169039455
商品名

D.M.G ドミンゴ　プルオーバー チェック　シャツブラウス 黒×紺色　襟なし
ブランド名 ディーエムジー
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。D.M.Gドミンゴプルオーバーコットンチェック　シャツブラウス襟なし着丈は短めでワイドなデザインです。ワイドパンツやスカート、色々なお洋服に合わせたくなるブラウスです。前から後ろにかけて長くなる裾のラインが魅力で、サイドにスリットあり。やわらかであたたかく、寒い季節まで長くお使いいただけます。秋冬に先駆けての一枚に、ぜひご検討下さい＾＾多少の毛羽立ちございますが、目立った傷汚れ等なく、まだまだご使用いただけると思います。（中古品ですのでご了承下さい）【商品詳細】◯表記サイズ/2サイズ◯平置きサイズ(cm)着丈　65肩幅　56.5身幅58袖丈　49.5※素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。○素材コットン100%発送の際には畳んでお送りいたしますので畳みジワはご了承下さいませ。あなたのお手元に届くまで商品は大切に保管いたします。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ブラック袖丈···長袖素材···コットン(綿)
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