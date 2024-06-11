新品未使用　レスポ　レスポート　ハワイ限定　斜めがけカバン　ショルダーバッグ

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★新品未使用★送料無料★即購入okジップショルダーバッグ小ぶりなショルダーバッグですが長財布も収まり、フロントにはジップポケット、マチ幅もありとっても便利なバッグです。ショルダー紐は調節可能で肩がけスタイル、斜め掛けスタイルどちらでもご利用いただけます♩ハワイのレスポートサック直営店にて購入※※複数点在庫ございまして裁断箇所によって柄の出方が、異なるので写真のものと、若干異なります。事前に確認したい場合は、必ず購入前にお問い合わせください。【品名】QUINNBAG【サイズ】横約27cm縦約19㎝、マチ幅約5cmショルダー調節可：約65～120cm【仕様】メイン開閉部：ファスナー 内部：ポケット×2フロントファスナー付きポケット×2【素材】ナイロン100%丸洗い可能【発送方法】追跡可能な、らくらくメルカリ便#トートバッグ#ハワイ#レスポ#hawaii柄・デザイン···花柄カラー···ブルー